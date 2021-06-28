شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة تهز الكويت.. شاب سوري يقتل والدته المسنة ورجل مرور طعناً بـ«سكين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم شاب سوري على قتل والدته ورجل مرور طعناً بالسكين، في جريمتين منفصلتين صباح اليوم الاثنين بالكويت.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلقاء القبض على الجاني.

وقالت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه“.

وكشفت مصادر أمنية كويتية مفاجأة مؤلمة حول قضية مقتل الشرطي على يد مخالف للمرور، مشيرة إلى أن الجاني قام بقتل أمه المسنة طعناً بالسكين داخل منزلهما بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور في منطقة أبوحليفة بحسب ما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني كويتي، أن الشاب السوري الذي يدعى (محمد.أ) المتهم بارتكاب جريمتي قتل أمه وشرطي المرور، أُصيب بطلقات نارية في ساقه وساعده، قبل ضبطه من قبل فرقة الاقتحام بالقوات الخاصة، بالقرب من أحد المزارع بمنطقة الوفرة، جراء اشتباكه معهم بسلاح شهيد الواجب شرطي المرور الذي سرقه وهرب عقب قيامه بقتله.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #جريمة_المهبولة، نددوا خلاله بالجريمة المروعة، داعين للمتوفين بالرحمة.