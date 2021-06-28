شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. استشهاد شرطي طعنه شخص أثناء تحرير مخالفة مرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مصادر إعلامية تؤكد أن الجاني متهم بقتل والدته

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ،استشهاد رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور، أثناء تأدية عمله بعد تلقيه عدة طعنات، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة ، الذي تبين -وبحسب مصادر اعلامية- أنه متهم بقتل والدته ،وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وكانت منطقة أبوحليفة قد شهدت تفاصيل الجريمة عندما تجرد شخص مخالف للقواعد المرورية من أبسط المشاعر الإنسانية وغافل شرطياً من قوة إدارة مرور محافظة الأحمدي استوقفه لتحرير مخالفة مرورية له، فانهال عليه طعناً بالسكين حتى فارق الحياة في الشارع .

كما اعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على قاتل رجل امن من مرتبات الادارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله.

وقالت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في (تويتر) انه جار اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الجاني.