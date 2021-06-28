شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل : الإرهاب في مالي يزداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقب هجوم انتحاري في مالي بغرب أفريقيا أسفر عن إصابة اثني عشر جنديا من الجيش الألماني، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في البلد المأزوم.

وقالت ميركل اليوم الاثنين خلال اجتماع عبر الإنترنت للجمعية البرلمانية الفرنسية-الألمانية: "سيتعين علينا إدماج كل هذه المهام معا وتنسيقها بشكل أفضل في السنوات القليلة المقبلة"، موضحة أنه قد تم تحقيق ذلك بالفعل في بعض الحالات، بينما لا تزال هناك مشكلات كبيرة في تحديد المهام، وقالت: "لكننا على استعداد لمواصلة دعم فرنسا، التي تقوم بدور كبير للغاية هنا"، مضيفة أن الإرهاب في مالي آخذ في الازدياد.