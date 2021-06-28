لقاءات مكثفة لوزير الخارجية المصري في روما حول "سد النهضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، سلسلة لقاءات مكثفة في روما مع نظرائه الغربيين، لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي.

وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ، اليوم، أن شكري التقى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لاستمرار التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها التطورات الخاصة بسد النهضة.







كما التقى شكري‬ وزيرة خارجية كينيا للنظر في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩، بحسب بيان آخر للخارجية المصرية.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد داعش الذي يهدف لبحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي للتنظيم الإرهابي.





وتسعى القاهرة لعقد جلسة بمجلس الأمن بشأن سد النهضة، يكون في ختامها التأكيد على ضرورة الوصول لاتفاق ملزم مع إثيوبيا، بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري.

والجمعة، دعت إثيوبيا مجلس الأمن الدولي إلى تشجيع السودان ومصر على احترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة.

وتعتزم إثيوبيا مواصلة الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب ما يعني أن الوقت يداهم الأطراف الثلاثة في وقت لا تزال فيه المفاوضات متوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرة والخرطوم.