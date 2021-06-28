المؤبد لقاتل رئيس أركان إثيوبيا "مكنن" ونصب تذكاري للراحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت المحكمة العليا بإثيوبيا، الإثنين، حكما بالسجن المؤبد، بحق قاتل رئيس أركان الجيش الأسبق سعري مكنن، واللواء المتقاعد جزاي أبيرا.

وقالت المحكمة الفيدرالية العليا الإثيوبية الخاصة بشؤون الدستور ومكافحة الإرهاب، في بيان لها اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنها أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على الجندي مسافنت طيغابو، الحارس الشخصي لمكنن ، المتورط في قتل رئيس الأركان واللواء المتقاعد جزاي أبرا .



وطالب المدعي العام بالإعدام بحق المتهم، إلا أن المحكمة قررت السجن المؤبد لظروف قدمها المتهم لتخفيف الحكم.

في الـ23 من يونيو/حزيران 2019 ، أعلنت الحكومة الإثيوبية، مقتل رئيس أركان الجيش على يد حارسه الشخصي، إلى جانب جيزاي أبيرا.

وتزامن تلك الحادثة مع مقتل حاكم إقليم أمهرة ونائبه إثر تعرضهم لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة إقليم أمهرة.

وحينها، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان ، "جهات مأجورة" بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها حكومة إقليم أمهرة الواقعة شمالي البلاد .

وفي بيان ألقاه رئيس الوزراء الإثيوبي بالزي العسكري ، قال إن "هذه الجهات المأجورة حاولت خلال الـ30 عاما الماضية القيام بعدة عمليات فاشلة ولن تنجح مستقبلا".

واتهمت الحكومة الإثيوبية حينها، أسامنيو تسيجي قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط للهجمات التي قتل فيها رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومسؤولان آخران في بحر دار، ورئيس الأركان وجنرال آخر .

وإقليم أمهرة هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.

وبالتوازي مع الحكم، أعلنت إدارة مدينة أديس أبابا، تدشين نصب تذكاري للراحل رئيس هيئة الأركان الأسبق.

وأوضحت أن النصب التذكاري الذي سيقام وسط العاصمة خلال الأسبوع الجاري، "يأتي عرفانا وتقديرا لجهود الراحل في خدمة الوطن".