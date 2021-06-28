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تفوق سرعتها سرعة الصوت .. القوات الجوية الروسية تستخدم أسلحة خارقة في سوريا

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الشارقة - اميمة ياسر - نفذت القوات البحرية الروسية مهام بحرية في البحر الأبيض المتوسط والقوات الفضائية مناورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. كان الموضوع الرئيسي هو صد الغارة الجوية.

تضمنت التدريبات طائرات "ميغ-31كي" القادرة على حمل أحدث صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - وصلت هذه المقاتلات إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا عشية التمرين.

بالإضافة إلى ذلك، قاذفات بعيدة المدى من طراز  "تو-22إم3"، ومقاتلات "سو-35"، وقاذفات "سو-34" المقاتلة، وطائرات "إيل-38" و"تو-142إم كي" المضادة للغواصات، بالإضافة إلى طائرة الكشف "أ-50" البعيد المدى.

في البحر، شاركت خمس سفن في التدريبات، بما في ذلك طراد الصواريخ "موسكفا"، والفرقاطات "الأدميرال إيسن" و"الأدميرال ماكاروف"، وغواصتا "ستاري أوسكول" و"روستوف نا دانو".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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