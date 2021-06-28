فيلة تحدد الفائز في مباراة المانيا مع انجلترا ضمن يورو 2020

وكانت توقعات ياشودا البالغة من العمر42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعادله مع المجر، خلال دور المجموعات.

وسحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة حيوان "هاجنبيك" في هامبورج، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.

