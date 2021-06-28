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فيلة تحدد الفائز في مباراة المانيا مع انجلترا ضمن يورو 2020

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-28 | 14:09

فيلة تحدد الفائز في مباراة المانيا مع انجلترا ضمن يورو 2020

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توقعت أنثى الفيل "ياشودا"، من حديقة حيوان بمدينة هامبورج الألمانية، اليوم الاثنين، فوز المنتخب الألماني على نظيره الإنجليزي، في المباراة المقررة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر في يورو 2020".
وكانت توقعات ياشودا البالغة من العمر42 عاما صائبة في خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي في مباراته الأولى بالبطولة الأوروبية ثم فوزه على البرتغال وتعادله مع المجر، خلال دور المجموعات.

وسحبت ياشودا العلم الألماني وليس العلم الإنجليزي، من سلة وضعت أمامها في حديقة حيوان "هاجنبيك" في هامبورج، لترسم البسمة على وجوه العديد من المشجعين الألمان الذين حضروا لمشاهدتها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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