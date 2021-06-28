ايمي سمير غانم تكشف عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها دلال عبد العزيز

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: “ارجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.

وانهالت التعليقات على منشور إيمي سمير غانم من قبل جمهورها وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وقاموا بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل داعين الله أن يعجل شفاءها ويعيدها للجمهور بالسلامة.

وكان الإعلامي رامي رضوان أعلن الأربعاء الماضي، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن وأن الطاقم الطبي نقلها إلى رعاية مركزة جديدة لاستكمال علاجها.

الجدير بالذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تمكث داخل إحدى المستشفيات الخاصة منذ مدة طويلة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد – 19في شهر نيسان الماضي.