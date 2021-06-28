بينهم امرأتان.. القبض على عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبكمين محكم، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية ضمن قاطع عمليات بغداد من إلقاء القبض على ٤ متهمين بينهم امرأتين مطلوبتين للقضاء وفق أحكام المادة (١٧) الاتجار بالأعضاء البشرية وسط العاصمة بغداد".



واشارت القيادة الى، أن "المتهمين تم إحالتهم أصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

