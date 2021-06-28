بملابس جريئة.. ممثلة مصرية ترقص في حفل غنائي وتشعل 'السوشيال ميديا' (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أشعلت النجمة والممثلة المصرية، روبي، حفلها الغنائي الذي أحيته داخل أحد الفنادق الكبرى في مصر، وسط حضور جماهيري كبير، إذ أمتعتهم خلاله بباقة من أغانيها المتميزة، من بينها أغاني ألبومها الجديد "واحدة تانية".

واستطاعت روبي أن تصبح حديث الجمهور برقصتها على أغنية "قلبي بلاستيك"، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، أحدث حالة من التفاعل خلال الساعات الماضية بين الجمهور، وتداولته صفحات "السوشيال ميديا".

وقدمت روبي، خلال الحفل، عدداً من أغنياتها الشهيرة، منها: "ليه بيداري كده"، و"حتة تانية" و"قلبي بلاستيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما ظهرت روبي خلال الحفل مرتدية فستاناً مميزاً جاء باللون الوردي طويلاً من جانب، وقصيراً من الآخر، وبتصميم "Off Shoulder" ناسب قوامها، ونسقته مع حذاء من نفس اللون.

وتفاعل بعض نجوم الفن مع رقصة روبي، حيث تركوا لها تعليقات أثنوا فيها على موهبتها الكبيرة، وكذلك استطاعتها إمتاع الجمهور، من بينهم مي سليم، ورزان مغربي، وكريم أبوزيد.