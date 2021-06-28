صراع الشرق الأوسط التاريخي يلهم كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لاستثمار 2.6 مليار دولار في نظام لاعتراض قذائف المدفعية على غرار منظومة القبة الحديدية في إسرائيل.

وقالت الوكالة المعنية بالمشتريات العسكرية في كوريا الجنوبية إن الحكومة وافقت، اليوم الإثنين، على خطط امتلاك نظام لاعتراض قذائف المدفعية يتكلف 2.6 مليار دولار على غرار منظومة القبة الحديدية في إسرائيل لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة والصواريخ طويلة المدى.

وجزء كبير من المنطقة المحيطة بالعاصمة سيؤول، التي تضم نصف السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، يقع في مرمى الأسلحة طويلة المدى وقاذفات الصواريخ المتعددة في كوريا الشمالية.

وفي العام الماضي نصت خطة دفاع حكومية على تطوير "قبة حديدية في كوريا" للدفاع عن سيؤول ومنشآت حيوية.

وقالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في بيان إن لجنة برئاسة وزير الدفاع سوه ووك أقرت المشروع اليوم الإثنين ومن المتوقع أن يكتمل في 2035.

وأضافت: "بهذا المشروع من المتوقع أن تتعزز قدرات الرد على تهديد مدفعية العدو طويلة المدى إضافة إلى تأمين التكنولوجيا المحلية وإتاحة فرص العمل".