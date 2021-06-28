إطلاق فاشل لصاروخ باليستي يقتل عشرات الحوثيين شرقي الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى إطلاق غير ناجح لصاروخ باليستي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، إلى مصرع وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي.

وقال بيان للقوات المشتركة إن الإصابات وقعت في موقع الإطلاق شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

ودوى صوت انفجار عنيف فجر اليوم بمحافظة الحديدة سمع صداه بالمناطق الريفية على بعد 60 كلم من مدينة الحديدة وأضاء الانفجار سماء الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة.

وقال سكان في مدينة الحديدة غرب اليمن لـ"الخليج 365" إنهم سمعوا انفجارا عنيفا وغير مسبوق لم يتم تحديد مكانه بعد الواحدة ليلا بتوقيت عدن.

وأفاد بيان القوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من مناطق سيطرتها شرق كيلو 16 شمال شرق مدينة الحديدة تزامنا مع إعلانها استهداف السعودية بخمسة صواريخ باليستية.

وأكدت القوات المشتركة أن الصاروخ انفجر في مكان الإقلاع وسمع دوي الانفجار الكبير كل سكان مدينة الحديدة وأثار الرعب في صفوفهم.

وأشارت إلى أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران دأبت على استغلال التزام القوات المشتركة والتحالف العربي باتفاق ستوكهولم في تحويل الحديدة إلى منصة لاعتداءاتها على السعودية سواء بالصواريخ الباليستية أو بالزوارق المفخخة إيرانية الصنع.