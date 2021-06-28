خامنئي في عالم مواز.. إشادة بمشاركة ملحمية بأقل الانتخابات إقبالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاهل المرشد الإيراني علي خامنئي نسبة المشاركة في الانتخابات وهي الأدنى في البلاد ووصفها بـ"الملحمية".

وقال خامنئي في كلمة له بثها التلفزيون الحكومي خلال استقباله الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وعددا من المسؤولين القضائيين، "الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة بالمعنى الحقيقي لكلمة ملحمة"، مبيناً أن "البعض يسعى عبر كتابة الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل من عظمة الانتخابات، ولكن دون فائدة محاولاتهم ستذهب سدى".

واتهم المرشد الإيراني وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية بالعمل على تحريض الإيرانيين ضد المشاركة بالانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح المتشدد رئيسي.

وبشأن استبعاد قائمة طويلة من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، قال خامنئي "قد لا أوافق على بعض آراء مجلس صيانة الدستور لكنهم تصرفوا وفق القانون والواجب الديني".

وفاز رئيسي في اقتراع 18 يونيو/حزيران الجاري، من الجولة الأولى في انتخابات افتقرت للتنافسية بعد انحصار المنافسة بين المتشددين.

وحصل رئيسي وفقا لوزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي على 17 مليوناً و926 ألفاً و345 صوتاً، مضيفاً "أن قرابة 4 ملايين من هذه الأصوات اعتبرت باطلة، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.8%"، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 1979.

ومن المقرر أن ينصب رئيسي في حفل يقام بالبرلمان أوائل أغسطس/آب المقبل، حسب ما أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد.