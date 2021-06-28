«العلاقات الثنائية.. خطة السلام».. تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلى



الشارقة - اميمة ياسر - أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت "، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كما شدد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.