صور. .. "بيطرى أسوان" تنفذ حملات لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مسئولي مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور أحمد صالح، بالقيام بحملات مكثفة بإستخدام الطرق العلمية والعمليةلمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، وخاصة بعد شكاوى المواطنين المتكررة من إنتشارها و تعدد حالات العقر بالمناطق والأحياء السكنية والقرى.

لافتا إلي أنه جرى تنفيذ حملة لتطعيم وتعقيم كلاب الشوارع بإعتبار ذلك أول خطوة للقضاء على مشكلة إنتشار الكلاب الضالة والقضاء على مرض السعار، و تعتبر أسوان من أولى محافظات الجمهورية التى طبقت النهج العلمي في حل تلك المشكلة بما لايتعارض مع الرفق بالحيوانانجاة أسرة كانت تستقل سيارة ملاكي بعد اصطدامها بقطار بالفيومت الأليفة.

وأضاف الدكتور أحمد صالح بأن الحملة جرى تنفيذها بالمشاركة مع المجتمع المدنى وعنهم مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان، والتى أطلقت المبادرة لإتباع الطرق العلمية لحل المشكلة بما لا يتسبب في أي ضرر للإنسان، مع عدم المساس بالتوازن البيئى أو الإخلال به لأن وجود الكلاب يقضى على الزواحف والذئاب.

موضحا بأن هذه الحملات تستهدف تطعيم الكلاب ضد السعار ، مع تعقيم وإخصاء الكلاب للحد من التكاثر وعدم إنتشارهم فى الشوارع بأعداد كبيرة، وجرى البدء بمنطقة المحمودية وتستكمل الحملات أعمالها بالتوازي على مستوى المحافظة ومستهدف تطعيم وتعقيم 200 كلب في المرحلة الأولي.

و قالت دعاء إبراهيم مؤسس مجموعة إنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان إن فكرة الحملة جاءت بعد دراسات علمية وميدانية لطبيعة كلاب الشوارع وكيفية حل مشكلة إتشارهم التى تؤرق المواطنين وتعرض الكلاب للآذى من خلال المطالبة بتسميمهم وقتلهم او التعدى عليهم بشكل أو بآخر ، موضحة أن أنسب الحلول تطعيمهم ضد مرض السعار وتعقيمهم لحد من زيادة الأعداد وخاصة بعد شكاوى ومطالبات الأهالى بتسميمهم والذى يعتبر دون جدوى لأن نتائجه ضعيفة ،مع رفض إيذاء المخلوقات الضعيفة.

وأضافت أنه بعرض المقترح على محافظ أسوان وافق على تطبيقه ووجه مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع المبادرة لحل المشكلة بطريقة علميه حرصا على حياة المواطنين.

وألمحت دعاء إبراهيم بأن جرى أستخدام لون لتعليم الكلاب التى تم تطعيمها وهو اللون الأبيض للكلب الغامق والأسود للفاتح حتى يطمئن المواطن برؤية تلك العلامة ، مشيرة إلى أنه يتم نشر التوعية بين الناس خلال تنفيذ أعمال الحملة فى كل منطقة وأستخدام الملصقات التى تحث على الرحمة والرفق بالحيوان وكيفية التعامل مع كلاب الشوارع حتى لا يتعرض الأنسان للآذى منهم .