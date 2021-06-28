صور.. بدو سانت كاترين يرصدون "التيتل البري".. ومدير المحمية: مهدد بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

رصد بدو مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، الوعل النوبي المعروف باسم "التيتل البري"، والذي يعد من الحيوانات النادرة التي توجد بمحمية سانت كاترين.

وأكد محمد موسى، أحد أبناء قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين، أنه رصد تواجد الوعل النوبي خلال تواجده في المنطقة الخلفية بالقرب من دير سانت كاترين، لافتًا إلى أن القبائل البدوية تطلق على هذا النوع من الحيوانات اسم ( الغزال أو الصيد ).

وقال "موسى" في تصريح له اليوم الإثنين، " نحن كبدو سانت كاترين اعتدنا على الرعي في منطقة الوادي الملاصق للدير، ونقوم بتصوير الحيوان النادر، ورصدنا خلال الرعي الوعل النوبي الذي يعد من الحيوانات النادر الظهور، كما جرى رصده في صباح اليوم داخل مناطق بها تجمعات بشرية".

وأوضح أن هذه الحيوانات تعد ثروة لمحمية سانت كاترين، لا يقومون بالحفاظ عليها، خاصة أن قطاع محميات سانت كاترين يقوم بعمل جولات أسبوعية داخل الوديان بالتنسيق مع البدو من أهل المنطقة، لمحاربة أي أنشطة غير مشروعة في مجال الحيوانات البرية، والحفاظ عليها من الانقراض.

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن حيوان التيتل أو الوعل النوبي" كما يطلق عليه أحد أشهر حيوانات محمية سانت كاترين، ويتميز بالسرعة وصغر الحجم، ولونه قريب من لون الجبال التي توجد بسانت كاترين، لذا يصعب رؤيته من بعيد.

وأكد مدير محمية سانت كاترين في تصريح له اليوم، أن هذا الحيوان مهدد بالانقراض، وكان هناك أشخاص يقومون بصيد هذا الحيوان بطرق غير مشروعة، مما أدى إلى انخفاض أعداده.