البرتغال تفرض قاعدة جديدة على القادمين من بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الحكومة البرتغالية في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأحد إنها ستلزم القادمين من بريطانيا بالبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين ما لم يكونوا قد حصلوا على التطعيم الكامل من فيروس كورونا.

وتأتي القاعدة الجديدة، التي ستظل قيد التطبيق حتى 11 يوليو على الأقل، وسط زيادة في حالات الإصابة بالمرض في البرتغال إذ عادت أرقام الإصابات اليومية لمعدلات فبراير شباط عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات عزل عام صارمة.

كما تزداد أعداد الإصابة اليومية في بريطانيا منذ شهر.

وقالت الحكومة البرتغالية في بيان إن على البريطانيين الذين يصلون البلاد برا أو بحرا أو جوا تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح بشكل كامل أو عزل أنفسهم 14 يوما في "منزل أو مكان تحدده السلطات الصحية".

وألقت السلطات الصحية البرتغالية باللوم في الارتفاع الأخير في الإصابات على سلالة دلتا الأكثر عدوى، التي رُصدت للمرة الأولى في الهند وتنتشر بسرعة في بريطانيا أيضا. وأكثر من 70 بالمئة من حالات كوفيد-19 في منطقة لشبونة هي من سلالة دلتا.