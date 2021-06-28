بلينكن يطالب الدول التي انضم مواطنوها لداعش بإعادتهم وتأهيلهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 32 ثانية

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن 10 آلاف مقاتل من تنظيم “داعش” لا يزالون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وطالب الدول التي انضم مواطنوها إلى داعش بإعادة توطينهم وتأهيلهم.

يترأس وزيرا خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي تستضيفه روما اليوم الاثنيم، ويشارك في الاجتماع 83 وزيرا ووفد من الدول الأعضاء في التحالف إضافة إلى وزراء خارجية دول عربية، ويبحث الاجتماع جهود القضاء على بقايا التنظيم في العراق وسوريا ووقفَ تمدده في إفريقيا.

وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أن لقاء وزاريا مصغرا بشأن سوريا سيعقب اجتماع التحالف، وذلك بحسب “العربية”.