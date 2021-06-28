الكاظمي: القصف الأمريكي “انتهاك” للسيادة العراقية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 1:19 مساءً

قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي في بيان صحفي: “ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي، وفق جميع المواثيق الدولية”.

أضاف، أن “العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات، ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات”.

ودعا رسول إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، وأشار إلى أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات، لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.