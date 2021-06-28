روسيا تجري مناورات في البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 12:14 مساءً

بالتزامن مع انطلاق تدريبات الناتو وأوكرانيا، افادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفن البحرية الروسية أجرت مناورات في البحر الأبيض المتوسط ، شاركت فيها 5 سفن حربية، وصدت خلالها هجوما لعدو افتراضي.

نفذت مقاتلات “ميغ – 31 كي” وقاذفات بعيدة المدى من طراز “تو – 22 إم 3” خلال هذه التدريبات عمليات إطلاق إلكترونية بمرافقة مقاتلات “سو – 35″ و”سو – 34”.

وذُكر أنه خلال الطلعات الجوية التدريبية تم إجراء فحص للمعدات في ظروف مناخية صعبة، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، والرحلات الطويلة فوق الماء.

وصدت أطقم السفن الخمس التابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك طراد الصواريخ موسكو، والفرقاطتان، الأدميرال إيسن والأدميرال ماكاروف، هجوم عدو افتراضي، وأجريت أيضا تدريبات لقوات الدفاع الجوي، وأولي اهتمام خاص بـ “التصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة للعدو الافتراضي”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.