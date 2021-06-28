هكذا وصفت واشنطن زيارة السيسي والملك عبد الله الثاني إلى العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا رحبت فيه بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأحد، في بيان له: “ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد اليوم”.

أضاف: “تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن، ودفع الاستقرار الإقليمي”، وذلك بحسب “state.gov”