السيسي يؤكد دعم بلاده لجهود التوصل إلى حل دائم وعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعم بلاده لجهود التوصل إلى حل دائم وعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول تواصل بين الطرفين بمناسبة تولي الأخير مهام منصبه هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكل جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط.

وشدد السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى.

ونجحت القاهرة في التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وقطاع غزة في 21 مايو الماضي، بعد 11 يومًا من مواجهة عسكرية دامية على خلفية التوتر في القدس الشرقية.

وأشاد بينيت بالنتائج التي تحققت منذ توقيع مصر وإسرائيل على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أمريكية.