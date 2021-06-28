أوكرانيا والولايات المتحدة يطلقان في البحر الأسود تدريبات عسكرية بمشاركة 30 دولة

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

تطلق أوكرانيا والولايات المتحدة اليوم الإثنين في البحر الأسود تدريبات عسكرية بمشاركة 30 دولة رغم اعتراضات روسيا.



وتأتي تدريبات "نسيم البحر 2021" في أعقاب تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم. ورفضت بريطانيا الرواية الروسية للأحداث.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت إنها أرض روسية لكن القرم معترف بها دوليا باعتبارها جزءا من أوكرانيا.

ودعت السفارة الروسية في واشنطن الأسبوع الماضي لإلغاء التدريبات وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد، إذا تطلب الأمر، لحماية أمنها الوطني.

وستسمر تدريبات نسيم البحر 2021 أسبوعين وتشارك فيها قوات قوامها نحو خمسة آلاف جندي من دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى حليفة ونحو 30 سفينة حربية و40 طائرة والمدمرة الأمريكية روس كما سيشارك فيها مشاة البحرية الأمريكية.

وتقول أوكرانيا إن الهدف الرئيسي من المناورات هو اكتساب خبرة في العمل المشترك أثناء عمليات حفظ السلام والعمليات الأمنية متعددة الأطراف.

وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو بعد ضم القرم وبسبب دعم روسيا لانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتصاعدت التوترات هذا العام عندما حشدت روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا حيث ما زال بعضها هناك مع معداته.