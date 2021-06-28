روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد عابر للقارات

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر، أن الصاروخ العابر للقارات طوره معهد موسكو للهندسة الحرارية التابع لـ"روسكوسموس"، وتم إطلاقه بنجاح من مطار بليسيتسك الفضائي.

وقالت الوكالة إنها لم تحصل حتى الآن على تعليق رسمي من معهد موسكو للهندسة الحرارية الذي عمل على تطوير الصاروخ.

