وفاة أحد أساطير الكرة البحرينية

توفي، يوم الإثنين، أحمد يوسف سالمين نجم كرة القدم البحرينية، ونادي المحرق السابق، ومدربه السابق.

ونعى نادي المحرق عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ اللاعب الراحل، قائلا: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، المغفور له بإذن الله تعالي ابن المحرق المخلص والغيور المغفور له بإذن الله تعالى، الكابتن القدير أحمد يوسف سالمين، نجم كرة القدم البحرينية، ونادي المحرق السابق، ومدربه السابق، بعد مشوار حافل بالعطاء المتميز لكرة القدم البحرينية بصفة عامة، ونادي المحرق بصفة خاصة، حيث أمضى سنوات طويلة بين جدران النادي، قدم فيها مشوارًا حافلًا بالإخلاص والعطاء وكان نموذجًا يحتذى به في حب مملكة البحرين ونادي المحرق، وكان مثالًا يقتدى به كل الرياضيين في الوفاء والعمل بكل جد واجتهاد“.

وأضاف: ”داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان“.

ويُعد اللاعب الراحل أحد نجوم الكرة البحرينية، وحقق العديد من البطولات مع نادي المحرق، إذ سجل أحمد سالمين، أول هدف في بطولات كأس الخليج، عندما أقيمت البطولة الأولى ”خليجي 1“ في البحرين عام 1970، حيث سجل هدف بلاده الأول في مرمى قطر، في اللقاء الذي انتهى لصالح البحرين (2-1).

والراحل هو والد نجم المنتخب البحريني السابق محمد سالمين، ومدير المنتخبات الوطنية حاليًا بالاتحاد البحريني لكرة القدم.