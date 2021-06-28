القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات والاثار في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا لمعلومات استخبارية َدقيقة ومن خلال العمل المتواصل لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على اربعة متهمين في العاصمة بغداد بعد نصب كمين امني لقيامهم بالمتاجرة بالاثار".واضافت، ان "المتهمين ضبط بحوزتهم كتاب اثري كما تم القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة لقيامهم بالمتاجرة بالمخدرات وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحشيشة المخدرة ومعدات التعاطي والاتجار (بايبات وميزان الكتروني) واسلحة ٢بنادق كلاشنكوف ومسدس وادوات جارحة".

واشارت الوكالة الى، أن "العملية نفذت للحد من نشاط عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول تدمير الشباب والمجتمع"، لافتة الى انه "اتخذت كافة الاجراءات القانونية اصوليا".

