بينهم معتدي على موظفي الدولة.. القبض على 5 ارهابيين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، القبض على اربعة ارهابيين، وأحد المعتدين على موظفي الدولة في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة اشارت الى تواجد أربعة ارهابيين في مناطق الفلوجة والكرمة بالانبار من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ ارهاب، وكذلك وجود مذكرة قبض بحق احد الاشخاص بتهمة الاعتداء على موظفي الدولة، على اثرها شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وباسناد من القوات البرية ممثلة بالافواج الثاني والثالث لواء المشاة ٤٠ والفوج الاول لواء المشاة ٣٨ نحو أهدافها وتمكنت من القاء القبض على الارهابيين الاربعة والمعتدي في مناطق الكرمة والفلوجة بالانبار" .



وأضافت المديرية، أن "المتهمين تم تسليمهم الى الجهات ذات الطلب".