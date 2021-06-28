شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب": قانون الفصل بغير الطريق التأديبى يتسق مع الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، التقرير البرلمانى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وأكد "الطماوى" أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستورى وتتسق مع أحكامه التى تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.

وأضاف جاء مشروع القانون أيضا متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وقال الطماوى، إن اللجنة ارسلت خطابات أخذ رأي كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185، 203، 207) من الدستور.