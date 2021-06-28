شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل قانونين إلى اللجان النوعية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية لدراستها، وهما:

1)مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية)

2)مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)