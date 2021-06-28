شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصى بإحلال وتجديد وفرش بعض المساجد بالبحيرة.. والأوقاف توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت اللجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عقبة الكبير بالمحمودية وبعض المساجد بمحافظة البحيرة.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف، أن مسجد سيدى عقبة الكبير بمحافظة البحيرة تم إدراجه في خطة العام المالي الجديد 2021/2022، ليتم القيام بأعمال الإحلال والتجديد للمسجد وتدبير كل المتطلبات اللازمة للتطوير، وذلك فى إطار خطة تم وضعها لإحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة البحيرة.

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن عدم قيام وزارة الأوقاف بفرش بعض المساجد بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.

وقالت النائبة فايزة صالح، مقدمة طلب الإحاطة، إنها حصلت علي موافقة وزارة الأوقاف علي فرش عدد من المساجد وصيانة مرافق عدد آخر منها، ولكم لم يتم التنفيذ حتي الآن، مطالبة بسرعة تفعيل هذه الموافقات، متسائلة عن تأخر وصول الدعم المالي لمسجد الكومي بمحلة بشر، ومسجد المعيصرة ببندر شبراخيت.

وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف، بسرعة فرش هذه المساجد محل طلب الإحاطة.