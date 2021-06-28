150 عضو كونغرس يطالبون برفع الحجز عن مساعدات للفلسطينيين

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

وقع 150 عضو كونغرس أمريكي على عريضة تطالب برفع الحجز عن 75 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين.



وطالب الموقعون كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش برفع الحجز الذي وضعه على المبلغ المخصص لتلبية احتياجات مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة في أعقاب العدوان الأخير في قطاع غزة.

وجاء في العريضة إن إدارة جو بايدن ستخصص الأموال لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا، والاقتصاد المتدهور، وكذلك إعادة البناء في قطاع غزة في الحرب الأخيرة.