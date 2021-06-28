الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

المناطق - الرياض

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية، من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم، أنه تم تسجيل 3 خروقات بحرية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالى 407 أمتار، وأقدم العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.