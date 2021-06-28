غارات أمريكية تستهدف مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية

المناطق - وكالات

شنّت القوات العسكرية الأمريكية غارات جوية استهدفت منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس، أن الغارات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت سابق أمس غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية، وقال: إنه بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات مدعومة من إيران وتستهدف المصالح الأمريكية في العراق، وجّه الرئيس الأمريكي بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات كهذه.

وبيّن أن هذه المنشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران تشارك في هجمات بطائرات بلا طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة بموقعين في سوريا وموقع في العراق.