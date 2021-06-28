شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : استمرار الهجمات الحوثية ضد المملكة تحد للمجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة تؤكد تحدي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.