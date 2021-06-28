شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال .. حجر صحي 14 يوما للقادمين من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة البرتغالية إنها ستلزم القادمين من بريطانيا بالبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين ما لم يكونوا قد حصلوا على التطعيم الكامل من فيروس كورونا.

وتأتي القاعدة الجديدة، التي ستظل قيد التطبيق حتى 11 يوليو تموز على الأقل، وسط زيادة في حالات الإصابة بالمرض في البرتغال إذ عادت أرقام الإصابات اليومية لمعدلات فبراير شباط عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات عزل عام صارمة.

كما تزداد أعداد الإصابة اليومية في بريطانيا منذ شهر.

وقالت الحكومة البرتغالية في بيان إن على البريطانيين الذين يصلون البلاد برا أو بحرا أو جوا تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح بشكل كامل أو عزل أنفسهم 14 يوما في "منزل أو مكان تحدده السلطات الصحية".