شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تضبط إرهابي شمال شرقي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت قوة أمنية عراقية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد على مطلوب متهم بالإرهاب.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن قوة أمنية مشتركة تمكنت أثناء تنفيذها للواجب في قرية سعدية الشط التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى من إلقاء القبض على الشخص المذكور المطلوب للقضاء، وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ، مشيرة إلى قيام المذكور بإطلاق عيارات نارية من مسدس كان يحمله على القوة المنفذة من دون وقوع إصابات.