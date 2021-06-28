اختتام مناورات "مخالب الصقر 4" بين السعودية وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي، وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.



ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

وانطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" قبل أكثر من أسبوعين، بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين.

ويمثل التدريب امتدادا للتمارين المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما.

وأجريت النسخة السابقة من مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر ٣) في مارس/آذار الماضي، و(مخالب الصقر 2) في ديسمبر/كانون الأول 2020.