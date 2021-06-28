أول تعليق إيراني على الضربة الأمريكية لمليشياتها بسوريا والعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت الخارجية الإيرانية على الضربة الأمريكية التي وجهتها الولايات المتحدة لمليشيات موالية لها في سوريا والعراق فجر اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "الضربات الأخيرة جزء من غطرسة الولايات المتحدة وليس من مصلحتها زعزعة أمن المنطقة".

وشنّت المقاتلات الأمريكية، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت البنى التحتية لمليشيات موالية لإيران عند الحدود السورية العراقية.

وتعتبر هذه الضربات هي الثانية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تلك الغارات التي استهدفت مليشيات إيرانية في فبراير/شباط الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل عراقية مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة على منشآت عراقية تقيم فيها قوات أمريكية.

وفي أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري دعت طهران مليشياتها إلى استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

وتأتي الضربة الأمريكية في خضم مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وعلقت إيران التزامها ببنوده.