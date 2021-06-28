شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة شخصين في حادث طعن بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب شخصان على الأقل، اليوم الإثنين، في حادث طعن بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، بحسب وسائل إعلام محلية لم تذكر مزيد من التفاصيل عن دوافعه.



ويعد حادث اليوم هو الثاني في أقل من 4 أيام حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرين، الجمعة، في هجوم طعن نفذه شاب صومالي، بمدينة فورتسبورغ جنوبي ألمانيا.

وكانت ألمانيا شهدت عدة عمليات طعن على مدار السنوات الأخيرة.