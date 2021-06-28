عاجل.. رئيس وزراء السويد يستقيل بعد أيام من حجب الثقة عنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام من حجب الثقة عنه، في سابقة يشهدها تاريخ البلاد السياسي.



وجاء إعلان لوفين الاستقالة من مصبه، بعد أسبوع على جب البرلمان السويدي الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي.

خطوة البرلمان تمنح رئيس الوزراء أسبوعا إما للدعوة إلى انتخابات جديدة أو تقديم استقالته، وهو الخيار الأخير الذي فضّله.

أما الخيار الأول فاعتبره "ليس الأفضل للسويد في الوضع الراهن"