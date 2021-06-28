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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس وزراء السويد يستقيل بعد أيام من حجب الثقة عنه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام من حجب الثقة عنه، في سابقة يشهدها تاريخ البلاد السياسي.
وجاء إعلان لوفين الاستقالة من مصبه، بعد أسبوع على جب البرلمان السويدي الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي.
خطوة البرلمان تمنح رئيس الوزراء أسبوعا إما للدعوة إلى انتخابات جديدة أو تقديم استقالته، وهو الخيار الأخير الذي فضّله.
أما الخيار الأول فاعتبره "ليس الأفضل للسويد في الوضع الراهن"