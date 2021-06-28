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العراق.. إحباط عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى.

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الاثنين عن إحباط عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في ديالى.

 

وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من تدبير عصابات داعش الإرهابية".

 

وأضافت أن "المنطقة وعرة وغير ممسوكة من قبل القوات الأمنية، وتم استدعاء خبير المتفجرات لغرض تفكيكها".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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