شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف المقترحات والقوانين لمكافحة الإرهاب بأوروبا فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أن الاتحاد الأوروبي اعتمد فى 15 يونيو 2021، مقترحات لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الميزانية المالية متعددة السنوات والتى تغطى السنوات من 2021-2027، تعزز هذه المقترحات من الأمن الداخلي وتكثيف جهود ردع لأشكال الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والخطيرة وجرائم الإنترنت، وتحسين تبادل المعلومات، وتكثيف التعاون مع مختلف الدول التي تربطها حدود بدول الاتحاد الأوروبي.

وتابعت الدراسة أنه فرض البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2021، قيوداً مشددة على المنصات الإلكترونية، لتطبيقها لعام 2022 في الاتحاد الأوروبي، بشأن حذف “المحتوى الإرهابي” على الإنترنت وإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة، وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.

فرنسا: أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في 16 فبراير 2021 مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” لمكافحة التطرف ومنع تغلغل المتطرفين داخل أجهزة الدولة ووقف التمويلات الأجنبية وتشديد الرقابة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة.

ألمانيا: أقر البرلمان الألماني في 7 مايو 2021 تعديلاً على قانون مكافحة التطرف والكراهية على شبكة الإنترنت، ويسمح القانون بتوسيع صلاحيات الشرطة والقضاء لاتخاذ إجراءات كثيرة جداً وأكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض.

بريطانيا: أكدت السلطات البريطانية في 16 مارس 2021 بريطانيا إقامة مقرا جديدا للأمن جمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي، للتصدي للتهديدات الإرهابية التي يشكلها التطرف على البلاد.