العراق: الإعدام لـ 13 شخصاً ينتمون إلى "داعش"

اسماعيل عبد الحي - قضت “محكمة جنايات الكرخ” في العاصمة العراقية بغداد، بإعدام 13 شخصاً بعد إدانتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، اليوم الخميس.

بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، قال إن: «المدانين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019».

مُشيراً إلى أن: «المحكمة اطلعت على أدلة إدانة تثبت انتمائهم لتنظيم “داعش” (…) وحيازتهم أسلحة وهويات وأختام مزوّرة».

وقبل 3 أيام، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية، خمسة أحكام بحق “القاضي الشرعي لتنظيم داعش” عن جرائم مختلفة.

وقال بيان لمجلس “القضاء الأعلى” إن: «محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى ضد “قاضي داعش الشرعي”، وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقاً حتى الموت بحقه، والحكم الخامس بالسجن المؤبّد».

وأضاف البيان أن: «المجرم اشترك بعدة عمليات إرهابية، منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدّت إلى “استشهاد” خمسة منتسبين، واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين».

كذلك: «اشترك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد تنظيم “داعش”، إضافة إلى جرائم أخرى»، وفق البيان.

مؤكّداً أن: «هذه الأحكام بحق “المجرم الإرهابي” تأتي استنادا إلى أحكام المادة (الرابعة/ 1) من قانون مكافحة الإرهاب، رقم 13 لسنة 2005».

وسيطرَ “داعش” في يونيو 2014 على محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق سُكاناً، أعقبها بسيطرته على أكبر المحافظات مساحة وهي الأنبار، ثم صلاح_الدين.

إضافة لتلك المحافظات الثلاث، سيطرَ “داعش” على أجزاء من محافظتي #ديالى و #كركوك، ثم حاربته القوات العراقية لثلاث سنوات، حتى أُعلن النصر عليه في (9 ديسمبر 2017).