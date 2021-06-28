هكذا علقت إيران على القصف الأميركي لمواقع في سوريا والعراق أمس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 11:01 صباحًا

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على قصف مواقع في سوريا والعراق، فجر اليوم، من قبل القوات الأمريكية بالقول: “إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية”، مشددة على أن ” الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها”.

وكانت مصادر عراقية أفادت لـروسيا اليوم بأن “القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت “منشآت تخزين سلاح لمليشيات موالية لإيران” في موقعين واحد داخل سوريا وآخر في العراق.

وتوجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلا: “ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلا من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها”، مشيرا إلى أنه “يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة”.

وأضاف: “أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها”.

وكانت قد أفادت معلومات عن سقوط 4 قتلى إثر قصف أمريكي على الحدود العراقية مع سوريا.

ويأتي هذا القصف ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكدت مصادر مسؤولة من “الحشد الشعبي” العراقي سقوط عدد من القتلى والجرحى في قوات الحشد، نتيجة الغارات التي نفذها سلاح الجوي الأمريكي فجر اليوم على مواقع في العراق وسوريا.

ونقلت وكالة “رووداو” عن اللواء بالحشد الشعبي، أحمد المكصوصي، تأكيده “مقتل مجموعة من عناصر الحشد بضربات جوية أمريكية الليلة الماضية”، مشيرا إلى جهوزية الحشد “للرد وأخذ الثأر”.