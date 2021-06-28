بينها الأردن.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الروسية، عن استئناف حركة الطيران الدولي المعلق سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا مع 8 دول بينها الأردن، اعتبارا من الاثنين.

وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من 28 يونيو مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية في هذه الدول.

وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا في كل اتجاه.

وبلغ بالتالي عدد الدول التي استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.

وأواخر آذار الماضي، أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع الدول الأجنبية بسبب جائحة كورونا.

وعلى نحو تدريجي، بدأت استئناف حركة الطيران الدولي، على أن يقتصر رفع الحظر في مرحلته الأولى على الرحلات إلى بريطانيا وتركيا وتنزانيا، استرشاداً بالوضع الوبائي مع انتشار فيروس كورونا في كل بلد، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتأثر قطاع الطيران والسياحة في جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والقيود المفروضة على الدول من إغلاق وإجراءات احترازية للتصدي لتفشي الوباء والتقليل من انتشاره ومخاطره.