انفجار صاروخ حوثي في موقع إطلاقه بالحديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يونيو - 2021 9:02 صباحًا

هز انفجار عنيف في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، أرجاء محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

ووفقا للمعلومات الأولية الواردة من مصادر محلية، فإن الانفجار ناجم عن صاروخ بالستي، انفجر في موقع إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة الحديدة، وتحديدا في محيط الكيلو 16.

وأفادت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا، من مزارع تقع شرق الكيلو 16، مؤكدة فشل عملية الإطلاق، حيث انفجر الصاروخ فور إطلاقه على ارتفاع منخفض، وسط توقعات بسقوط قتلى في صفوف منفذي عملية الإطلاق.