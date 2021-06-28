شكرا لقرائتكم خبر عن 30 قتيلًا في هجوم لحركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمني بالصومال اليوم الاثنين إن ما يقدر بنحو 30 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد عندما شنت حركة الشباب الارهابية هجوما في بلدة بولاية جلمدج شبه المستقلة.

وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.

وتابع قائلا "هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة".

وأضاف "السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية... كان السكان مسلحين جيدا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب".