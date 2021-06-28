27 يونيو , 2021
ذكر وزير الصحة البريطاني الجديد، ساجد جاويد أن أولويته القصوى هي القضاء على جائحة فيروس كورونا وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي.
وقال الوزير في تصريحات إعلامية: مازلنا نواجه جائحة وأريد أن أرى انتهاء ذلك في أقرب وقت ممكن وتلك ستكون أولويتي العاجلة حتى يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد عين جاويد وهو وزير خزانة سابق، لمنصب وزير الصحة، أمس السبت، بعد استقالة مات هانكوك.
يذكر أن هانكوك قد استقال أمس السبت، بعد أن تم ضبطه وهو يحضن مساعدة بارزة له في مكتبه، في انتهاك للإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، والتي ساعد في وضعها.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يستطيع وزير الصحة البريطاني الجديد إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.