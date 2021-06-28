سكان قرية صومالية يهبون لنجدة الجيش بعد هجوم كاسح لـ"الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صد سكان قرية صومالية مسلحون جيدا، بولاية جلمدج وسط البلاد، هجوما كاسحا لحركة الشباب على معسكر للجيش.

وقال مسؤول أمني بالصومال، اليوم الإثنين، إن ما يقدر بنحو 30 شخصا قتلوا أمس الأحد عندما شنت الحركة الإرهابية المتشددة هجوما في بلدة بولاية جلمدج.

وقال الميجر محمد أوالي، وهو ضابط في الجيش في جلمدج، لرويترز، إن المتمردين استخدموا سيارات ملغومة في الهجوم على قاعدة عسكرية في بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين.

وتابع قائلا: "هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة".

وأضاف: "السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية.. كان السكان مسلحين جيدا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحي الشباب".

وقال أوالي إن 30 شخصا من بينهم 17 جنديا و13 مدنيا قتلوا في المعركة.