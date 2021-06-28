مليشيات "الحشد" العراقية تُقر بخسائرها البشرية في الضربات الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترفت مليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لإيران، بمقتل عدد من عناصرها في الضربات الأمريكية التي استهدفت أذرع طهران على الحدود السورية العراقية.



وشنّت المقاتلات الأمريكية، فجر اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت البنى التحتية لمليشيات موالية لإيران عند الحدود السورية العراقية.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أسفر عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من فصائل مدعومة إيرانيا.

وفيما لم يذكر المرصد هوية القتلى، أعلنت مليشيات "الحشد الشعبي" مقتل عدد من عناصرها في الضربات التي نفذتها واشنطن.

وقال الحشد إن القصف "استهدف مقرات اللواء الرابع عشر" على الحدود العراقية السورية.